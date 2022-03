Empréstimo em Sobral

MISTER MONEY!





Empréstimos: as vantagens e desvantagens de se recorrer ao capital de terceiros





Os empréstimos bancários podem ser uma boa forma de viabilizar a abertura ou a expansão dos seus negócios. Mas é preciso analisar os riscos e as desvantagens com muito cuidado. Este artigo te ajuda a fazer isso.





Neste artigo, falamos sobre capital, o motor de todo empreendimento; sobre algumas noções básicas e sobre o que você consegue fazer para poder acessá-lo. Agora, vamos abordar uma das formas de você adquirir o capital – os empréstimos, e os benefícios e os riscos que podem trazer para sua gestão.





Afinal, suponhamos que você esteja iniciando um negócio. Que já tenha gasto um bom tempo planejando a operação, e que não veja a hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar: em vez de juntar o capital necessário para abri-la, de fato existe este atalho dos empréstimos. Ou mesmo para viabilizar o crescimento do seu empreendimento, que já está consolidado. É uma questão bem importante, não? Então vale nos atermos a ela, tirando suas dúvidas e trazendo dicas.





Uma definição?





Claro. Todos temos uma noção do que significam empréstimos, mas vale observarmos o que dizem as fontes oficiais a respeito. Importante também lembrar que, aqui, nos ateremos basicamente aos empréstimos realizados por instituições financeiras, os bancários, que estão sujeitos a uma regulamentação bastante específica.





De acordo com o Banco do Brasil:





Um empréstimo bancário é um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual o primeiro recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica.





É o mesmo que financiamento?





Quase. Embora os financiamentos, assim como os empréstimos, também configurem um contrato entre cliente e instituição financeira, têm a diferença de que contam com uma destinação específica para os recursos tomados. Como, por exemplo, o financiamento para a aquisição de um veículo, ou de bem imóvel.





E, geralmente, os financiamentos requerem algum tipo de garantia, como, por exemplo, alienação fiduciária ou hipoteca.





Vale a pena abrir uma empresa só com empréstimo?





Neste artigo, o professor de finanças do Insper, George Ohanian, responde a esta questão muito recorrente entre empreendedores que estão iniciando seus negócios.





De acordo com o especialista, não é viável erguer uma empresa somente a partir do dinheiro dos bancos. Ou seja, só com dívidas, sem capital próprio (dinheiro dos sócios).









Isso acontece porque, de acordo com Ohanian, é praticamente impossível encontrar bancos que aceitem emprestar todo o capital da sua empresa. E o motivo é muito simples: os bancos não estão lá para correr o risco comercial do seu negócio. O dinheiro que eles emprestam vem dos depósitos que eles captam de clientes. Esses depósitos têm data para vencer, e são remunerados a taxas de juros pré-definidas. Dessa forma, mesmo que a sua empresa passe por dificuldades em determinados períodos, os bancos não irão abrir mão de cobrar o principal e os juros das dívidas. De outra forma, eles é que terão problemas com os depositantes.





Assim, quem tem que aguentar o baque do risco do novo negócio são os sócios – você, ou quem mais compuser a sociedade. Ou ainda um fundo de investimento, ou investidor anjo que também assuma esse risco.









Quais são os benefícios e as desvantagens de se pedir um empréstimo?





De acordo com este artigo do portal Microsoft, uma boa comparação que você pode fazer para entender as vantagens e as desvantagens dos empréstimos é quando alguém quer ou precisa mudar de apartamento.





Prega o texto que a decisão deve ser tomada analisando-se os recursos disponíveis, o valor estimado da venda do apartamento anterior (se houver) e o valor do empréstimo – no caso, a dívida. Neste momento, cabe a pergunta: “será que vale a pena esperar para completar 100% dos recursos ou emprestar o capital necessário para comprar um imóvel?”





É essa avaliação que você, como empreendedor, deve realizar também. Abrir ou ampliar uma empresa, conquistar mais clientes, aumentar o estoque, diversificar produtos, investir em divulgação e marketing: tudo isso exige um investimento de capital ao qual você deve se debruçar com cuidado antes de tomar qualquer decisão.





O primeiro passo para essa avaliação é definir a estrutura de capital da sua empresa. Ou seja, a maneira como você vai financiar suas atividades: quanto dos ativos será financiado por capital próprio ou de terceiros – os empréstimos. De acordo com o professor da FIAP Clayton Nogueira, “mais capital de terceiros (dívida) aumenta o grau de risco do lucro; porém, pode levar a uma taxa de retorno esperada maior. Assim, existe uma estrutura de capital ótima (porcentagem de dívida versus capital próprio) que maximiza o valor da empresa.”









Então, uma vez definida a estrutura de capital da sua empresa, vejamos – ainda de acordo com Nogueira – as vantagens e as desvantagens do endividamento por meio de empréstimos. Primeiro, os benefícios:





1) As despesas com juros de empréstimos são dedutíveis do Imposto de Renda; por outro lado, no Brasil, a possibilidade de pagamento de juros sobre o capital próprio veio reduzir um pouco essa vantagem do capital de terceiros.





2) Ao utilizar os empréstimos e pagar uma taxa de juros fixa, se o negócio da empresa for muito bem, a empresa só pagará ao credor o valor contratado como juros, ficando com o excedente com o acionista.





Agora, de forma bastante abreviada, as desvantagens mais recorrentes:





1) Ao se endividar, o risco da sua empresa aumenta, e vai ficar cada vez mais difícil e caro arrumar mais dinheiro em consequência da dívida.









2) Se as coisas não forem bem, e não sobrar dinheiro nem para pagar os juros, sua empresa pode entrar em um ciclo vicioso de dívidas que pode levar à falência. Portanto, muito cuidado!





E os empréstimos no momento atual?





Pois é, na situação de crise pela qual o país passa, o Governo está apertando o torniquete para controlar a inflação. Isso significa juros mais altos – e, em consequência, empréstimos bancários mais caros. Ainda assim, se você tiver uma boa relação com o seu banco, pode negociar possibilidades de empréstimos interessantes. Tudo depende, como sempre, de um planejamento sólido, e da análise detalhada da situação. Empréstimos são assunto muito sério, e devem ser tratados com todo o cuidado do mundo.





Onde posso encontrar mais informações?





Nesta ferramenta de Mapa de Linhas de Financiamento apresentamos em um só lugar as linhas ofertadas pelo BNDES, Finep, BRDE e Banco do Nordeste





Este artigo do especialista André Malucelli traz 7 dicas para você ser bem visto pelos bancos.





E neste, discutimos formas pelas quais você consegue empréstimos para acelerar seu negócio.





FONTE: ENDEAVOR