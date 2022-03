Homem é preso após ser flagrado estuprando uma égua

Um homem de 51 anos foi flagrado estuprando uma égua em uma praça, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. A ocorrência se deu neste sábado (26). Uma testemunha acionou a Polícia Militar ao se deparar com a tórrida cena.





Quando a polícia chegou ao local, o suspeito já havia sido detido pela segurança municipal da cidade e pelo funcionário do proprietário da égua. Em sua defesa, o homem argumentou que “era melhor fazer isso do que roubar”.





De acordo com policiais, a testemunha relatou que foi ao local onde a égua é guardada e, posteriormente, observou que o acusado estava por trás do animal, que encontrava-se com o pescoço e pernas amarrados.





O homem foi preso por zoofilia, tipificado na Lei de Maus Tratos Contra Animais . O crime tem pena prevista de três meses a um ano.





