No Instagram, PT corta imagem de relógio de R$79 mil de Lula

A página oficial do PT no Instagram compartilhou neste sábado uma foto em que Lula acena para a sua claque, durante evento em Niterói, usando um relógio Piaget avaliado em R$ 79 mil reais.





A imagem foi inicialmente publicada porGleisi Hoffmann. Na manhã deste domingo, porém, a foto aparecia cortada, sem detalhes que mostram o acessório de luxo.





Na semana passada, vale lembrar, o STJ condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar Lula em R$ 75 mil devido à famosa coletiva concedida pelo ex-procurador em 2016 com o auxílio de um PowerPoint. A indenização, pelo jeito, cobre os custos do Piaget do petista.

(Terra Brasil Notícias)