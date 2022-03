Empréstimo FGTS em Juazeiro

MISTER MONEY!









O saque-aniversário surgiu em 2020 como uma oportunidade do trabalhador ter acesso ao seu saldo do FGTS parcialmente por meio de saques anuais.





Essa modalidade tem agradado cada vez mais os brasileiros, pois é possível ter em mãos uma grana extra sem comprometer a renda.





Mas será que o valor do saque-aniversário é o suficiente para realizar grandes coisas. Estudos apontam que a média de valor sacado pelos trabalhadores é de R$ 787,00.





Venhamos e convenhamos que esse valor não representa muita coisa nos dias de hoje, com inflação elevada e altos preços.





Por isso existe hoje também a possibilidade de antecipar mais parcelas do saque-aniversário. E é sobre isso que queremos dar mais detalhes nesse texto.





Continue a leitura e veja como a antecipação do saque-aniversário pode ser incrível para você!





Antecipação saque aniversário





A antecipação do saque-aniversário veio com uma alternativa de você ter acesso a mais do que apenas uma pequena parcela do seu saldo total do FGTS.





Com ela, você pode antecipar até 5 parcelas, pagando uma taxa mensal que já é descontada diretamente do seu saldo do Fundo de Garantia.





Ou seja, é acesso a mais dinheiro, sem tantas burocracias e sem comprometer a renda mensal, visto que você não precisa pagar nada por mês.





Veja mais detalhes sobre isso com as principais perguntas sobre a antecipação do saque-aniversário.









Quanto tempo para cair na conta a antecipação do saque aniversário?





Ao contratar sua antecipação do saque-aniversário com a meutudo, você tem acesso a um processo totalmente ágil e rápido.





Após contrato fechado, você recebe o dinheiro na conta da sua preferência em até 5 horas. É ou não é rápido?

Com quem posso antecipar o saque-aniversário?





Você pode contratar a antecipação do saque-aniversário com bancos tradicionais e instituições financeiras.





Cada instituição terá suas próprias regras. Com a meutudo, por exemplo, você garante taxas justas, até 5 parcelas e não precisa abrir conta nova para receber o dinheiro.





Diferentemente de outros bancos que exigem uma conta própria com eles para depositarem a sua antecipação, aqui você recebe em qualquer conta já existente.





Vale a pena optar pela antecipação do saque-aniversário?





Vale muito a pena se você tem um objetivo claro para esse dinheiro. Caso precise quitar uma dívida de cartão de crédito ou com juros altos essa é uma excelente opção.





Outro caso que vale bastante a pena é investir em si mesmo, dar o primeiro passo em direção a montagem de um negócio próprio.





Também vale a pena resolver problemas emergenciais, como a situação de saúde em que é preciso gastar um pouco mais. Esse dinheiro dará tranquilidade para resolver os problemas.

Como é descontado o empréstimo do saque aniversário?





O empréstimo do saque-aniversário é descontado diretamente das parcelas do seu FGTS que cairiam na data do saque-aniversário.





Ou seja, se todo ano, no seu mês de nascimento, você receberia um valor e optou por antecipar 4 parcelas, nos próximos 4 anos a antecipação será descontada do seu saldo.





Isso é bom porque dispensa um pagamento mensal que compromete ainda mais sua situação financeira.

Como autorizar a consulta do saque aniversário?





Um dos principais passos para realizar a contratação da antecipação do saque aniversário é autorizar a consulta do saldo do FGTS.





Se você pretende fazer essa antecipação com a meutudo, basta acessar seu aplicativo do FGTS e autorizar nossa parceira financeira QI Tech Sociedade de Crédito Direto.





Essa autorização é válida apenas por 90 dias e permite apenas que possamos saber quanto há na sua conta para fazermos a melhor proposta para você.





Ao autorizar, você ainda não está contratando sua antecipação! Veja o passo a passo de como autorizar no infográfico abaixo.

Antecipe 5 parcelas do FGTS





Agora que você já sabe mais sobre a antecipação do FGTS, que tal ter esse saldo em mãos? A meutudo pode ajudar com taxas justas e a segurança que você precisa.





Veja nossas condições:





-Antecipação de até 5 parcelas anuais;

-Simulação de contratação com saldo a partir de R$ 300,00;

-Facilidade na contratação;

-Experiência sem atravessadores;

-Dispensa criação de uma nova conta bancária, seu dinheiro será recebido em qualquer conta já existente.





Essas são certamente as melhores condições do mercado e com isso você garante uma grana extra para investir em si mesmo ou resolver algo que precisa muito.





FONTE: Meu Tudo