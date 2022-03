Personal: "Estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra da minha esposa"

O personal trainer Eduardo Alves, que teria flagrado a esposa tendo relações com um morador de rua, em Planaltina (DF), disse que sua companheira foi vítima de um crime sexual. Um vídeo publicado pelo jornalista Luis Xavier, no Twitter, mostra o homem contando uma versão diferente da que tem sido noticiada. O conteúdo foi divulgado na noite desta terça-feira (15).





Na gravação, Eduardo fala que “estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra” de sua esposa. Ele afirma ainda que a mulher está internada após o episódio.





– Boa noite! Eu sou Eduardo Alves. Venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra da minha esposa, [que] sofreu violência sexual aqui na cidade de Planaltina (DF) por um morador de rua. E diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que no momento o que deveria estar né a saúde dela. Até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir que parem com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada. Querendo ou não, isso está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela. Tá ok? – declarou o marido.









ENTENDA O CASO





Eduardo Alves, de 31 anos, teria flagrado a própria esposa fazendo sexo com um sem-teto. O caso aconteceu no Jardim Roriz, em Planaltina (DF).





Câmeras de monitoramento registraram as agressões. A mulher do personal e a sogra dele saíram de casa para ajudar o morador de rua. Depois, as duas teriam se separado.





Sem conseguir contato com a mulher via telefone, ele foi até um Centro de Ensino Fundamental Paroquial. Ao se aproximar, Eduardo viu o carro usado pela esposa dele. Foi então que o personal flagrou a companheira e o mendigo tendo relações dentro do veículo.





O marido disse à Polícia Civil do DF (PCDF) que acreditou que se tratava de um estupro. Porém, a esposa dele disse aos agentes que as relações foram consentidas.





A mulher contou ainda aos policiais que tinha interesse em ajudar pessoas vulneráveis por meio da igreja. Além disso, ela teria dito a um amigo, que havia recebido uma “mensagem de Deus” para ajudar o homem com quem foi flagrada.





Todos os envolvidos foram para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que está responsável por investigar o caso.





O morador de rua foi levado a um hospital. Ele estava com os dois olhos roxos, mas passa bem.





Eduardo prestou depoimento e foi liberado, mas poderá responder por lesão corporal.





O portal R7 teve acesso a gravações de áudio em que a mulher relata o ocorrido. As declarações apontam certa confusão mental, visto que ela chegou a dizer que por vários momentos via o homem como se fosse o marido dela.