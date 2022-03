EM SOBRAL: BANDIDO ATIRA NA POLÍCIA E SE DÁ MAL!

Na noite desta terça-feira (15), por volta das 23h, uma composição da Força Tática, deparou-se com um roubo em andamento nas proximidades da garagem da empresa Itapemirim, localizada no Bairro Dom José em Sobral.





De acordo com as informações da PM, na tentativa de abordagem, os criminosos reagiram e atiraram contra os militares, que responderam a altura.





Ainda de acordo com a PM, durante a perseguição, os bandidos abandonaram a motocicleta roubada e entraram em uma área de matagal. Com apoio do efetivo de serviço, foi realizado o cerco e um dos elementos foi localizado ao solo, com uma lesão na altura do abdômen. Com ele, os policiais localizaram um dos revólveres utilizados no crime.





O criminoso foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 00h.





