Mulher que traiu marido com morador de rua, em Planaltina, diz que viu o rosto de Deus no homem

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um personal trainer suspeito de espancar um morador de rua flagrado fazendo sexo com sua mulher. Câmeras do bairro Jardim Roriz, em Planaltina, no Distrito Federal, gravaram o espancamento. O suspeito foi identificado como Eduardo Alves, de 31 anos, segundo o portal Metrópoles. O caso tomou conta das redes sociais hoje.





No vídeo, é possível ver o morador de rua saindo pelo lado do motorista logo após o flagrante. O personal trainer está do outro lado do veículo e vai na direção do desafeto e o derruba. O homem traído o impede de ir embora. O morador de rua caminha, então, em direção ao carro novamente. Perto do veículo o homem volta a espancá-lo até que ele cai no chão sem capacidade de reagir.





Visivelmente transtornado, o homem ainda o acerta no rosto mais uma vez, antes de puxar a mulher do carro. O morador de rua foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital da cidade com vários ferimentos, principalmente no rosto.





O caso foi registrado na 16ª DP. Em áudios obtidos pela TV Globo, a mulher relatou o que aconteceu. Ela disse que viu “imagens do marido e de Deus” no sem-teto.





Confira o vídeo abaixo:

Homem Flagra a Mulher dando pra um mendigo em Planaltina DF

