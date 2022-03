Empréstimo FGTS em Salvador

MISTER MONEY!









Empréstimo FGTS é uma das opções de linha de crédito que permite que você antecipe o seu saque aniversário ou que você use o seu fundo como garantia em um crédito consignado. Ou seja, ele pode ser usado de duas formas diferentes.





O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), um instrumento governamental criado em 1966 com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Dessa forma, todo trabalhador contratado em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), tem direito ao FGTS.





Por isso, se você está em busca de uma opção de linha de crédito e possui dinheiro na sua conta no seu fundo de garantia, o empréstimo FGTS pode ser uma boa solução para você.





Para saber mais informações sobre como essa linha de crédito funciona, continue a leitura e veja o que separamos para você.





O que é empréstimo FGTS





Como falamos acima, existem duas formas de utilizar o seu FGTS como crédito com a antecipação do seu saque aniversário ou como garantia no empréstimo consignado.





O saque aniversário é um benefício do FGTS, que paga para você, nessa data comemorativa, uma parte do valor que você tem guardado no fundo. Com essa modalidade de empréstimo FGTS você pode solicitar o valor a uma instituição financeira de confiança e, se for aprovado, os valores serão pagos com seu saque-aniversário.





Já o empréstimo consignado com garantia do FGTS nada mais é do que o crédito consignado tradicional, aquele que tem as parcelas descontadas diretamente na sua folha de pagamento.





A diferença é que no empréstimo consignado FGTS as instituições financeiras podem consultar o valor já retido no seu fundo e reservar a quantia como garantia de quitação do empréstimo.





O crédito consignado com garantia do FGTS foi aprovado em lei em 2016. O objetivo do governo ao propor essa modalidade era estimular a concessão de empréstimos a taxas mais baixas, já que naquela época o Brasil vivia um período de intensa crise econômica.





Como solicitar o empréstimo FGTS





A solicitação do empréstimo FGTS muda um pouco de uma modalidade para outra, por isso pra você entender melhor, nós separamos as informações:





Empréstimo FGTS Consignado





Essa modalidade funciona como um consignado convencional, mas segue as regras definidas na Lei 13.313/2016, que institui essa possibilidade de crédito no país.





As regras são as seguintes:





O limite de crédito disponível não pode ultrapassar 30% do salário;

Os juros do empréstimo podem chegar no máximo 3,5% ao mês;

Ao contrário do consignado privado convencional, o empréstimo consignado com FGTS tem até 48 vezes para parcelamento da dívida;





A taxa máxima para garantia usando o FGTS é de até 10% do saldo disponível, além da multa rescisória (40% do saldo do FGTS), no caso de demissão sem justa causa.





Se você se encaixa nos pré-requisitos para solicitar o empréstimo FGTS, basta buscar por uma instituição financeira do seu interesse e fazer a solicitação.





Empréstimo FGTS antecipação de saque aniversário





Para solicitar a antecipação do seu saque aniversário, basta seguir os passos abaixo:





-Faça uma solicitação de crédito no seu internet banking;

-Aprove dentro do aplicativo do FGTS que outros os bancos consulte seu saldo;

-Escolha os valores e períodos a serem antecipados, de acordo com as regras da instituição financeira que deseja;

-Insira sua assinatura eletrônica (senha) para confirmar. E pronto, um comprovante de solicitação aparecerá na tela do seu celular.





A média de taxa de juros será 35% mais barata que outras linhas de crédito, mas isso pode variar de acordo com a instituição que você escolher.





Vantagens do empréstimo FGTS





A grande vantagem é ter em mãos os valores do seu FGTS. Além disso, essa é uma modalidade de empréstimo que não compromete seu orçamento mensal, pois o pagamento com juros é feito por meio da folha do FGTS.





Então, anualmente, os valores serão descontados do saldo do FGTS que estaria em sua conta disponível para o saque-aniversário. E no caso do consignado, ele funciona apenas como uma garantia.





Mas além disso, algumas outras vantagens podem ser observadas no empréstimo FGTS, algumas delas são:





Facilidade





Essa modalidade de empréstimo tem uma contratação muito fácil por conta da segurança que as instituições financeiras têm com a garantia do FGTS.





Além disso, há ainda a facilidade da contratação ser feita de maneira rápida e em alguns casos, pode ser feita pela internet.





Praticidade





Com o empréstimo FGTS, você utiliza a parcela anual do saque-aniversário como forma de pagamento e a dívida é paga de maneira automática.





Por isso você não precisa se preocupar com prazo de vencimento do boleto ou algo do tipo, pois a parcela do seu benefício será descontada e repassada ao credor. O mesmo acontece no caso do consignado.





Conclusão





Como você pode ver, o empréstimo FGTS pode ser uma boa opção se você tiver uma boa quantia guardada. Além disso, você pode encontrar taxas de juros mais atrativas e a facilidade da solicitação ou até mesmo do pagamento são boas vantagens para se levar em consideração.





Mas, caso você ainda esteja na fase de pesquisa de opções de linha de crédito, não se esqueça que a CashMe oferece empréstimo com garantia de imóvel com o maior prazo para pagamento e a menor taxa. Faça uma simulação!





