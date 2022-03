Polícia Civil desarticula grupo criminoso que invadiu site do Tribunal de Contas do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a “Operação Traceable”, com objetivo de apreender equipamentos eletrônicos (HDs, notebooks, celulares, pendrives) pertencentes a suspeitos da prática de crimes de invasão de sistema informático, perturbação/interrupção de serviço telematico e associação criminosa.





A ofensiva desenvolvida pela PC-CE ocorre em quatro estados do Brasil: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O grupo, que é suspeito de ataque ao site do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), também é investigado por ataques a sites de universidades da Ucrânia, em atos pró Rússia, e sites governamentais da Indonésia.





(CN7)