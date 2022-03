Empréstimo na Conta de Luz em Fortaleza

Mister Money!









Nos últimos anos o Brasil passou por algumas mudanças no sistema financeiro. Nesse processo, foram criados métodos alternativos para conseguir crédito, como o empréstimo na conta de luz, por exemplo.





Essa modalidade lançada em 2019 também é conhecida como empréstimo pessoal alternativo e tem ajudado muitas pessoas a se livrarem das dívidas e recuperarem seu poder de compra.





E não teria momento melhor para a chegada dessa opção ao mercado de crédito. Afinal, pouco tempo depois de seu surgimento, o mundo se viu enfrentando a pandemia da Covid-19, que afetou negativamente a vida financeira de muitos cidadãos, em especial no Brasil.





Ter métodos alternativos para conseguir crédito pode ser uma saída para quem está passando por problemas financeiros e não consegue empréstimos convencionais.





Se você quer entender melhor sobre o que é empréstimo na conta de luz, como funciona e porque ele é uma boa opção para quem tem score baixo ou está negativado, continue a leitura.





O que é empréstimo na conta de luz?





Isso porque, em meio a tantos tipos de empréstimo, este é um dos poucos disponíveis para negativados ou para quem tem um score baixo. Ou seja, a análise de crédito é mais simples e burocrática que em outras modalidades.





Mas como funciona o empréstimo na conta de luz?





É bem simples! Ao conseguir um empréstimo alternativo como esse, a conta de luz é o meio pelo qual você pagará as parcelas. Dessa forma, o valor do empréstimo será somado ao consumo de energia da sua residência no mês.





E por que essa modalidade oferece crédito para negativados? Simples: as instituições financeiras entendem que esse tipo de empréstimo funciona como uma garantia maior de que o pagamento será feito. Isso porque dificilmente as pessoas deixarão de pagar a conta de luz.





Então, como o débito é repassado direto na conta de consumo, o risco de as instituições sofrerem com inadimplência é muito menor.





E cada empresa apresenta um limite de valor diferente para emprestar. Mas, geralmente, a quantia oferecida parte de 500 reais e pode chegar a 2500 reais. O prazo para pagamento varia de 3 a 18 meses.





Vale ressaltar que, por enquanto, não é em todas as regiões do Brasil que este tipo de empréstimo é permitido. Apenas quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás ou no Rio Grande do Sul têm acesso a essa possibilidade.





Como fazer empréstimo na conta de luz?





O processo de solicitação de empréstimo na conta de luz é feito de forma online, ou seja, pela internet. Para isso, é só seguir esses passos:





Primeiro, confirme se a companhia de luz da sua região disponibiliza essa modalidade;





Se sim, procure a instituição financeira que oferece esse convênio;





Faça a simulação e a contratação na instituição financeira. O valor a ser pago nas parcelas virá embutido na sua conta de consumo.





Neste vídeo do Serasa Ensina, você confere algumas dicas para contratar um empréstimo online sem dor de cabeça.





Para entender melhor, vamos supor que você paga, em média, R$ 100 por mês na conta de luz. Se a parcela do seu empréstimo for de R$ 200, o boleto que a companhia manda para a sua casa vai ser no valor de R$ 300. Simples, não é?





Mas não esqueça que este valor passará a fazer parte das suas despesas mensalmente. Então, cuidado para não se enrolar e deixar de pagar, pois, além de ficar inadimplente, você também terá sua energia elétrica cortada. E ninguém quer ficar sem luz em casa, certo?





Podem solicitar esse tipo de empréstimo todas as pessoas que atendam aos seguintes requisitos:





Morar em uma região atendida por concessionária que oferece esse empréstimo;





Ter mais de 21 anos;





Possuir uma conta bancária;





Ser o titular da conta de luz;





Estar com as contas de energia em dia.





Fazer empréstimo com desconto na conta de luz vale a pena?





Normalmente, o empréstimo com débito em conta de luz tem taxas de juros mais baixos devido à garantia que já falamos acima.





Mas para entender se vale mesmo a pena, você precisa pensar, primeiro, se o valor da parcela cabe no seu bolso. Isso porque, diferentemente de um empréstimo pessoal convencional, em que a consequência da inadimplência é ficar negativado, nesta modalidade aqui você terá sua luz cortada, como já comentamos anteriormente.





Além disso, cada instituição financeira tem a liberdade de cobrar as taxas que julgar necessárias. Então, fique de olho nesse percentual antes de fechar negócio, combinado?





E não esqueça de questionar e entender muito bem qual será o preço final do seu empréstimo, considerando todas as taxas aplicadas. Você pode entrar em contato com a instituição financeira caso isso não tenha ficado claro. A partir disso, você vai conseguir avaliar se esse realmente é um bom negócio para você.





Outro ponto a se considerar é que, caso a utilização da energia na sua casa aumente ou o preço suba por algum motivo imprevisível – principalmente na mudança da taxa vermelha, por exemplo – isso também impactará no seu gasto mensal, já que o valor da luz mais cara será somada à parcela do empréstimo.





Como consultar as melhores opções de empréstimo?





Antes de bater o martelo pelo empréstimo alternativo com desconto na conta de luz, é interessante buscar outras opções que também podem ser atrativas para a sua realidade.





Para isso, o Serasa eCred pode ser seu maior aliado. A plataforma de crédito da Serasa pesquisa, compara e recomenda as melhores ofertas de empréstimo e cartão de crédito de diversas empresas parceiras, como bancos, fintechs e outras instituições financeiras.





Ah, vale lembrar que acesso e simulações no Serasa eCred são feitos de forma 100% online e gratuita. Acesse agora mesmo e simule quantas vezes quiser!





