Não perdeu tempo: morador de rua aparece em carrão e novinhas não resistem ao charme

Novos vídeos já circulam pelas redes sociais com a celebridade do momento, o morador de rua Gilvado Alves, que levou uma surra do personal trainer, em Brasília. Agora, o morador de rua apareceu em um carrão de luxo modelo Porsche e as novinhas não resistiram.





Após o ocorrido, outras jovens começaram a parar e tirar fotos com Gilvado. Incluindo casais! “Gente, amigas, olha quem tá aqui comigo!”, diz às gargalhadas, com o morador de rua, levando na brincadeira.