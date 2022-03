Empréstimo Saque Aniversário em Juazeiro

Mister Money!









O que é e como funciona o saque aniversário do FGTS?





O saque aniversário é uma alternativa ao saque tradicional do FGTS, liberado ao trabalhador após rescisão do contrato. Em vez disso, o contribuinte pode sacar parte do saldo do fundo de garantia anualmente, no mês do seu aniversário.





A modalidade foi instituída em 2019, com a Medida Provisória nº 889. A adesão pode ser feita no site da Caixa, nos apps do banco, nas agências bancárias ou por meio do aplicativo FGTS. Quem adere ao saque aniversário e se arrepende pode voltar ao saque-rescisão, mas é necessário esperar dois anos e um mês para ter acesso ao saldo total do fundo.





Como funciona a antecipação do FGTS?





A antecipação do saque aniversário é um empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal a um juros de 1,49% ao mês. Ele permite adiantar em até três anos o saque ao qual o trabalhador tem direito de resgatar anualmente, desde que o último não ultrapasse 999 dias, contados a partir da contratação.





O valor mínimo do empréstimo é de R$ 500. Além disso, cada parcela a ser antecipada deve ser de, pelo menos, R$ 300. O crédito é pré-aprovado, pois a garantia é o próprio saldo do FGTS.





Para tornar mais claro, suponha um contribuinte que tenha direito a sacar R$ 300 em 2022, R$ 300 em 2023 e R$ 300 em 2024. Esta pessoa pode solicitar o empréstimo, pois cada saque é de R$ 300 e o somatório é de R$ 900. Se este mesmo indivíduo quiser antecipar apenas dois anos, ele também poderá, pois cada parcela é de R$ 300 e, somando ambas, dá R$ 600.





Quem tem direito ao crédito do FGTS?





Para pedir a antecipação do FGTS é necessário, primeiramente, ser maior de 18 anos (ou emancipado), ter aderido ao modelo de saque aniversário e possuir conta-corrente ou poupança na Caixa Econômica, com exceção das poupanças Social Digital e Caixa Fácil.





O contratante também precisa ter saldo de FGTS suficiente para antecipação, conforme os valores mínimos descritos no tópico acima (parcelas de R$ 300 e valor total de R$ 500). É necessário ainda estar com CPF regular e adimplente com a Caixa Econômica





Como antecipar o saque aniversário?





A contratação do empréstimo de antecipação do saque aniversário pode ser feita pelo Internet Banking Caixa; pelo app Caixa, para correntistas; ou pelo Caixa Tem. Após efetuar login, o usuário deve entrar no menu "Crédito" e selecionar "Empréstimo Antecipação Saque Aniversário", onde constarão os botões "Simular" e "Contratar".





Feita a simulação de valores, basta confirmar os dados cadastrais, inserir a senha eletrônica e confirmar a contratação do empréstimo. O saldo correspondente é bloqueado pelo FGTS e o valor é creditado na conta-corrente ou poupança no dia seguinte.





Como antecipar saque-aniversário do FGTS?





Hoje, na maioria dos bancos, essa antecipação de FGTS funciona como um empréstimo onde você contrata um valor e vai pagando aos poucos, usando o saldo da sua conta FGTS – numa espécie de débito automático. Algumas instituições possuem uma integração com o aplicativo da Caixa, e permitem que o valor seja contratado.





O que é o saque-aniversário mesmo?





Basicamente, o saque-aniversário do FGTS funciona assim: quem aderir pode realizar saques anuais das contas do FGTS, inativas (de empregos anteriores) e ativa (do emprego atual).





O que é Empréstimo com Garantia do Saque Aniversário FGTS?





O Empréstimo com Garantia do Saque Aniversário do FGTS é uma modalidade de crédito voltada para quem possui saldo disponível em sua(s) conta(s) do FGTS e optou pela modalidade Saque Aniversário. Desta forma, é possível contratar empréstimo com o Safra utilizando os recursos da(s) conta(s) vinculada(s) como garantia.





Quem pode solicitar o Empréstimo com Garantia do Saque Aniversário FGTS?





Todo trabalhador que possua saldo disponível em conta(s) vinculada(s) do FGTS (contas ativas e inativas), que tenha optado pela modalidade do saque aniversário e que tenha autorizado o Banco J. Safra a consultar o saldo do saque aniversário disponível.





