POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO !

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, na tarde dessa quinta-feira (17), a captura de uma mulher que estava foragida da Justiça há cerca de dois anos. A prisão ocorreu em Massapê, por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A suspeita é investigada por crimes cometidos em Fortaleza, como roubo, abandono de material e falsa identidade.





Após informações recebidas por uma denúncia anônima, os policiais do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) de Sobral iniciaram as diligências e localizaram a mulher, identificada como Elenice Rodrigues Sambaiba (25), em sua residência no município de Massapê, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. A suspeita já possui antecedentes por tráfico de drogas.





Durante a ação policial não houve resistência por parte de Elenice, que foi conduzida à Delegacia Regional de Sobral para efetivar o cumprimento do mandado. Após os procedimentos cabíveis, a mulher foi encaminhada para a cidade de Fortaleza, onde será recambiada a uma unidade prisional e ficará à disposição da justiça. A PC-CE segue investigando outros crimes em que Elenice possa estar envolvida.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.