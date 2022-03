A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Um homem de 27 anos investigado por envolvimento em um roubo foi preso por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A captura ocorreu, nessa quarta-feira (16), por força de mandado de prisão preventiva no município de Moraújo.





Conforme investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Coreaú, o suspeito, identificado como Reginaldo Souza Silva (27), teria entrado em um imóvel localizado, no Distrito de Serrinha, e subtraído objetos do local. O crime, ocorrido em fevereiro deste ano, foi registrado em Moraújo. Os objetos roubados foram localizados poucas horas após o crime e restituído às vítimas.





Durante os trabalhos policiais, o suspeito foi identificado e um mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário. Após diligências, Reginaldo foi localizado e preso. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde o mandado contra ele foi cumprido. A PC-CE segue realizando diligências para identificar outros partícipes do crime.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3625-1432, da Delegacia Municipal de Coreaú.