POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL!

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na captura de um homem suspeito de estupro de vulnerável contra sua própria filha. A prisão ocorreu, na manhã dessa quarta-feira (16), no município de Coreaú, por força de mandado de prisão preventiva.





As diligências sobre o crime foram iniciadas logo que policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú tomaram conhecimento sobre o fato. Conforme levantamentos policiais, o suspeito, de 38 anos, havia aproveitado a proximidade com a vítima, hoje com 16 anos, para cometer o delito.





Com o andamento dos trabalhos policiais, um mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário. O indivíduo foi preso, no Distrito de Mucambo dos Cristinos, e conduzido para a unidade policial. Após os procedimentos serem realizados na delegacia, ele foi recolhido para uma unidade prisional, onde cumprirá a pena.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3625-1432, o número da Delegacia Municipal de Coreaú.