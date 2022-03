Uso de máscaras deixa de ser obrigatório em lugares abertos no Ceará

Seguindo o exemplo adotado em outros estados brasileiros, o Ceará começa a flexibilizar o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (21), segundo anúncio do governador Camilo Santana. O uso do item passa a ser facultativo em ambientes abertos em todo o território cearense.





A obrigatoriedade está mantida para lugares fechados e no transporte público, segundo o Governo do Estado. A medida foi acatada durante reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, na tarde desta sexta-feira (18), e será publicada em decreto neste sábado (19).





Os números da pandemia, que seguem em queda, continuarão a ser avaliados nas próximas semanas, conforme o chefe do Executivo Estadual. O anúncio foi feito ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do secretário da Saúde, Marcos Gadelha.





Os gestores agradeceram todos os profissionais de saúde e comentaram a emoção de estar avançando no combate à Covid-19. Camilo, inclusive, comentou que o Comitê Estadual teve sua primeira reunião totalmente presencial nesta sexta, em face da melhora dos índices da doença no Ceará.





"Obrigado a todos os cearenses que têm nos dado apoio. E eu repito que nossas decisões sempre foram pautadas na ciência, com o objetivo de salvar vidas", comentou Camilo, reforçando a importância de todos completarem o ciclo vacinal.





O uso da máscara no Ceará é obrigatório desde julho de 2020, após sanção do governador. O protocolo para essa flexibilização começou a ser discutido pelo Governo do Estado na semana passada.





A decisão se baseia na regressão dos índices de Covid-19 observado no Estado após o surto da variante Ômicron, assim como no avanço da vacinação nos municípios.





Com informações do portal Diário do Nordeste