Estudante do UNINTA participam de aula de campo em Fortaleza

A atividade ocorrida pela manhã fez parte do programa das disciplinas de Comunicação Visual e Oficina de Fotografia, que são ministradas pelo professor Me Matheus Velasco Salvany e, da disciplina de Projeto Arquitetônico Cultural, que tem a profa Ma Elisângela Marquine de Souza como titular.





O convite para Delberg Ponce Deleon acompanhar os estudantes na aula de campo surgiu a partir da participação do Arquiteto e Urbanista, Fausto Nilo, que no semestre 2021.2 esteve de forma on-line em uma das aulas da disciplina de Comunicação Visual. Através da idéia do renomado arquiteto e do contato feito pelo professor Me. Arquiteto e Urbanista Herbert Rocha, o encontro foi formalizado.





O grupo do UNINTA contou com 32 estudantes originários de Sobral e cidades circunvizinhas como Tianguá, Forquilha, Massapê, Santa Quitéria, Coreaú, Meruoca, Senador Sá, dentre outros municípios. Segundo a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA, prof Me Natalia Alexandre Costa, a atividade é importantíssima para a formação dos estudantes, já que uma boa parte esteve pela primeira vez no CCDM.





Após a visita guiada ao CCDM o grupo seguiu para o Museu da Fotografia de Fortaleza, onde foi recepcionado pelo Arquiteto e Urbanista, Yuri Praça, que também participou da aula de campo e explicou detalhe sobre o prédio do equipamento.