RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NA AVENIDA ERMÍRIO DE MORAES

No início da madrugada da última quinta-feira, dia 10, o sistema de videomonitoramento da CIOPS visualizou um homem em atitude suspeita transitando na Avenida Ermírio de Moraes.





Realizando diligências a Equipe da Viatura Raio 109 juntamente com a CP 03 do 3°BPM conseguiram abordar o suspeito que estava a pé, sendo localizado um Revólver calibre 38 com cinco munições.





Francisco Danisson da Silva, 24 anos, foi preso e conduzido a Delegacia Municipal de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





(Sobral 190)