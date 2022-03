Wellington Macedo será candidato a deputado federal por São Paulo

O jornalista cearense Wellington Macedo, preso pelo ministro Moraes, foi indicado pelo diretório nacional do PTB, como pré-candidato a Deputado Federal por São Paulo. A ficha de filiação do jornalista, ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi abonada pelo presidente nacional da sigla, Marcus Vinícius e pelo vice-presidente nacional, Otávio Fakhoury. A solenidade de adesão e indicação do nome do jornalista cearense, aconteceu na noite da última terça-feira 08, na sede nacional do PTB, em Brasília.





(Via Sobral em Revista)