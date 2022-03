Professora ofereceu doces e Mc Donald’s ao atrair aluno para sexo

Uma professora de 23 anos foi condenada por ter abusado sexualmente de um adolescente de apenas 14 anos, que era seu aluno. O caso aconteceu em Hertfordshire, na Inglaterra, segundo o jornal The Sun.





De acordo com o portal britânico, a assistente de docente Hannah Harris (foto em destaque) ainda teria fingido ser mãe do adolescente para não levantar suspeitas sobre o crime, cometido no estacionamento de uma loja de utensílios domésticos.





Para atrair o menor, a professora teria oferecido lanches do Mc Donald’s e seus doces preferidos, além de maconha. O irmão mais velho descobriu o crime e relatou aos pais, que levaram a denúncia à polícia.





O crime ocorreu em 2020, mas a jovem só foi julgada e condenada este ano. A Justiça decidiu que a docente deverá cumprir pena de seis anos de reclusão. Ela foi inocentada de outras três acusações.





“Sua conduta teve um efeito devastador sobre a vida desse jovem”, disse a juíza do caso, Caroline Wigin, na decisão.





Via Metrópoles