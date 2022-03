ESTUDE NO UNINTA: INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 2022.1 PRORROGADAS ATÉ ABRIL

O Centro Universitário Inta (UNINTA) estendeu o período de inscrições para o Processo Seletivo 2022.1 até o dia 08 de abril, uma nova oportunidade para quem deseja ingressar em um curso de graduação e começar a estudar já neste semestre. A seleção conta com a vantagem de ser 100% online e gratuita.





De forma ágil, o candidato, em até 24h após a realização do processo seletivo escolhido, já saberá seu resultado e poderá se matricular imediatamente. Estão disponíveis quatro formas de ingresso, que são: Prova Escrita, Aproveitamento da nota do ENEM, Transferidos e Graduados.









Escolha sua forma de ingresso:









Prova Online





Nesta forma de ingresso, o candidato realiza uma prova online com 30 questões de múltipla escolha. A data e o horário, bem como as orientações de como acessar o exame estão disponíveis no edital do processo seletivo (tópico 3).









Confira o Edital:









Aproveitamento da nota do ENEM





Já nesta modalidade, o candidato opta por utilizar sua nota do ENEM, de qualquer edição a partir de 2010, como forma de seleção, excluindo a necessidade da realização de prova. A pontuação mínima pode ser consultada no edital (tópico 3).





Transferidos e Graduados





Para os estudantes que desejam transferir seu curso para o UNINTA, bem como para aqueles que já possuem uma graduação, a seleção se dá por análise de documentos, disponíveis para consulta no edital.









