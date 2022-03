Ciro Nogueira vê possibilidade de Bolsonaro vencer em 1° turno

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), afirmou que, diante de pesquisas que ele tem em mãos, existe a possibilidade de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) possa ser reeleito ainda em primeiro turno nas eleições presidenciais deste ano. A afirmação foi feita por ele durante uma entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.





– Eu tenho uma previsão. Muita gente acha que, daqui a dois meses, o presidente já vai estar em empate com o Lula (PT). Nas convenções, já vai estar na frente. Mais perto da eleição, nós vamos fazer as contas [para ver] se ele ganha no primeiro turno. Minha previsão é essa, pelas pesquisas que nós temos em mãos – declarou Nogueira.





O ministro ainda afirmou que tem total certeza de que Bolsonaro vencerá a eleição. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, existe um sentimento no Brasil de que as pessoas “merecem um segundo mandato”. Questionado se aceitaria o resultado das urnas eletrônicas seja qual for, Ciro declarou que confia nelas, mas não acha que elas não possam ser fraudadas.





– Precisa haver uma vigilância constante – ressaltou.





Nogueira também falou sobre os motivos que fizeram a chamada “terceira via” até agora não ter emplacado nas pesquisas eleitorais. De acordo com ele, não há um candidato “capaz de incorporar um sentimento”. Na opinião dele, todos os nomes que se apresentaram “não passaram confiança”.





– As pessoas que se apresentaram, como Moro, não passaram confiança, as pessoas sentiram um aproveitador de momento. Nós temos dois candidatos com percentual de votos muito altos e uma rejeição muita alta. O segundo turno já começou – completou.





(Pleno News)