Mulher forja próprio sequestro, grava vídeo pedindo resgate e é presa por extorsão

Uma mulher forjou o próprio sequestro para tentar extorquir de familiares e foi presa em Fortaleza pela Polícia Civil, na segunda-feira (14), junto com dois falsos sequestradores. O trio enviou, pelo menos, um vídeo e um áudio para a família da suposta vítima, nos quais ela aparece sendo agredida e ameaçada.





De acordo com a Polícia Civil, Ionara Moreira Osterno Agostinho, de 43 anos, planejou o sequestro com dois comparsas: Daniel Osório Cunha Filho, 22, e Yohana Vieira Praxedes, 27. O objetivo do grupo era obter R$ 40 mil em extorsão.





Segundo a Polícia Civil, a falsa comunicação de sequestro foi descoberta pela Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP). Os três foram localizados na Grande Messejana, em Fortaleza. A defesa das três pessoas presas não foi localizada.





Nenhum tem antecedentes criminais. Eles foram autuados pelo crime de extorsão pela Delegacia Antissequestro (DAS) e estão à disposição da Justiça cearense.





No vídeo, os falsos criminosos falam sobre uma dívida que Ionara teria com eles e exigem que a família faça o pagamento para que ela seja liberada. Em um áudio também enviado aos familiares, a mulher explica a situação:





"É quarenta mil. Ele disse que se tu não botar esse dinheiro, ele vai me matar. E o tempo tá acabando... [inaudível] É quarenta mil", diz.





A família da mulher que forjou o próprio sequestro não quis se manifestar sobre o caso.





