Governo zera imposto de importação de alimentos e etanol

Na noite desta segunda-feira (21), o governo anunciou que decidiu zerar, até o fim deste ano, o imposto de importação sobre o café, a margarina, o queijo, o macarrão, o óleo de soja e o açúcar. Além disso, a tarifa que incide sobre bens de capital, de informática e telecomunicação será reduzida em 10%, de forma permanente.





Também foi zerado o imposto de importação do etanol, que é misturado na gasolina e também vendido separadamente. A medida visa ajudar na queda da inflação, cujo índice acumulado em 12 meses ultrapassa 10%.





O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que estimativas mostram que a redução a zero da tarifa do etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba.





“Nós temos uma estimativa que isso poderia levar a uma redução do preço da gasolina da ordem de 20 centavos na bomba. Isso é uma análise estática. Na prática, essa medida vai acabar arrefecendo a dinâmica de crescimento dos preços na ordem de R$ 0,20”, disse Lucas Ferraz.





Os alimentos que terão imposto de importação zerado são café moído, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja.





(Gazeta Brasil)