Hacker assume o controle de Instagram de padre Fábio de Melo e causa constrangimento

O Padre Fábio de Melo revelou, na tarde deste domingo (20), que teve seu perfil do Instagram hackeado. A conta na rede social, com mais de 25 milhões de seguidores, foi invadida enquanto ele celebrava uma missa.





“Já está tudo bem, graças a Deus. Para quem não sabe, meu Instagram foi invadido hoje à tarde. Eu estava celebrando uma missa, tinha deixado o celular no quarto… Quando desci para o quarto, meu celular estava cheio de mensagens de amigos meus dizendo que algo de errado acontecia com o meu Instagram”, afirmou.





Na sequência, ele alertou que amigos famosos e conhecidos receberam ofensas, além de terem sofrido tentativas de extorsão em seu nome. (Com) alguns amigos, ele tentou extorquir dizendo que eu precisava de dinheiro, (com) outras pessoas, ele tentou vender coisas como eletrodomésticos e, (com) algumas pessoas, ele ofendeu, de maneira especial, amigos mais conhecidos da mídia. Ofendeu muito a Sabrina (Sato), tadinha. A sorte é que ela me conhece”, continuou.





“É uma sensação horrível de vulnerabilidade”, desabafou ele.