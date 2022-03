HOMEM ATIRA EM EX-MULHER E DEPOIS COMETE SUICÍDIO NA ZONA RURAL DE GUARACIABA DO NORTE

Um homem tentou matar a ex-esposa com um tiro de revólver e depois cometeu suicídio na tarde desta quinta-feira (24) no distrito de Sitio Várzea dos Espinhos na zona rural de Guaraciaba do Norte. A mulher foi identificada como Deuziane Barboza de Farias, 38 anos, residente no Sitio Rosa Redonda, Guaraciaba do Norte. De acordo com informações da Polícia Militar, ela trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendida pelo ex-marido identificado como Reginaldo Ribeiro de Oliveira, 50 anos, o qual conduzia um veículo modelo fiat/strada. Ele saiu do carro e realizou um disparo de revólver contra a mulher que caiu desacordada. Em seguida o homem cometeu suicídio com a mesma arma, um revólver calibre 38.





Deuziane foi socorrida por populares em estado grave ao hospital. Ainda de acordo com informações colhidas pela Polícia Militar, o casal estava separado e o homem não aceitava o fim do relacionamento.





Equipes da Polícia Militar estão no local até a chegada da Perícia e Rabecão que deverá remover o corpo do homem ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 h)