Anitta faz campanha pra tirar Bolsonaro e ganha repost do TRE

A cantora Anitta está movimentando uma campanha “Fora, Bolsonaro” nas redes sociais, na qual ela pede que jovens de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor para votarem nas eleições deste ano. Além de uma série de tuítes, a cantora também se pronunciou por meio dos stories do Instagram.





– Vamos lá, pelo amor de Deus, mudar esse presidente. Vamos tirar esse título, cansada de ser a única alegria do brasileiro. Vamos embora, gente. Se vocês não tirarem esse título, eu vou me aposentar e acabou, hein? Vou dormir, eu canso, vou desistir e jogar a toalha. Vamos tirar esse título, gente. Votar “Fora, Bolsonaro” e fora todo mundo – afirmou a cantora.





As publicações da artista no Twitter também repercutiram, sendo, inclusive, repostadas pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). O perfil do tribunal aproveitou para orientar os cidadãos que ainda não possuem o título de eleitor a realizarem todo o processo de forma online.





– É isso, galera: se liga no recado da @Anitta! Pra tirar o título é fácil, tudo online, sem sair de casa […] Mas, atenção: o prazo final é 4 de maio! – escreveu o perfil do TRE-RJ.





Este ano, o índice de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor está extremamente baixo.