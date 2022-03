Mulher é presa em Crateús suspeita da morte do filho recém-nascido

Uma mulher de 41 anos foi presa, na manhã desta quinta-feira (24), em Crateús, interior do Ceará, suspeita da morte do próprio filho, um bebê recém-nascido. O crime ocorreu no dia 14 de março, no município de Independência.





As investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apontam que a mulher escondeu a gestação de familiares e pessoas próximas, não teve acompanhamento médico e abandonou a criança logo após o nascimento, em um saco de lixo.





O bebê, do sexo masculino, foi encontrado já sem vida por profissionais que faziam coleta de lixo na região de Independência. O menino estava envolto em uma peça de roupa e ainda com o cordão umbilical. Um boletim de ocorrência foi registrado na ocasião.









Suspeita teria premeditado o crime





Um laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) indicou que a causa da morte do recém-nascido foi inanição e desidratação.





Conforme a PC-CE, há indícios que a suspeita premeditou o crime. Diante dos fatos, foi pedida a prisão preventiva dela, o que foi acatado pelo Poder Judiciário. A suspeita responderá pelo crime de homicídio qualificado.





(Diário do Nordeste)