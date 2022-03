HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE COM ARMAS, MUNIÇÕES E DROGAS DURANTE OPERAÇÃO DA FORÇA TÁTICA EM TIANGUÁ

Uma operação realizada pela equipe da Força Tática na manhã deste sábado em Tianguá resultou na prisão de um homem com vários antecedentes criminais, além da apreensão de duas armas de fogo, drogas e munições.





A ofensiva ocorreu durante diligências realizadas na rua Hortência (próximo a rua da Peroba). Os policias averiguavam denuncias de tráfico de drogas no local quando um homem de 20 anos foi abordado no momento em que saia de uma residência.





Ao realizar uma busca pessoal foi localizado na cintura dele um revólver. Na mochila que ele levava foi encontrado mais um revolver, munições, crack, maconha, cocaína e dois celulares, além da quantia de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).





O indivíduo foi identificado como Alan Bruno Duarte da Silva, com antecedentes criminais por roubo, tentativa de homicídio e furto qualificado (arrombamento).





Aos policiais, ele informou que estava em Tianguá há aproximadamente um mês e anteriormente residia em Sobral.





O homem foi conduzido à Delegacia de Tianguá, onde foi autuado com base no estatuto do desarmamento e por crime de tráfico de drogas.





(Ibiapaba 24 horas)