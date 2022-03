POLÍCIA MILITAR FAZ APREENSÃO DE DROGAS NO DISTRITO DE BONFIM, EM SOBRAL

Em um trabalho incansável realizado pelos grupamentos da Polícia Militar do Estado do Ceará, o Grupamento Força Tática conseguiu interceptar um veículo modelo Fiat Mob que circulava no Distrito de Bonfim com drogas no interior do veículo.





Os policiais localizaram onze (11) tabletes de maconha. O casal e as drogas foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral, onde foram apresentados ao Delegado Plantonista para a realização dos procedimentos legais.





A ocorrência se deu na tarde deste sábado, dia 5.





Com informações de Tiro e Queda Notícias