Justiça Desportiva suspende Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu, neste domingo (6), a realização das semifinais do Campeonato Cearense. A suspensão é devido a suspeita de manipulação de resultados do Crato na competição local.





De acordo com a decisão do auditor presidente do Tribunal, Frederico Bandeira Fernandes, o TJDF irá julgar na sexta-feira (11) a condição do Crato na competição. De acordo com o documento, o auditor pede a exclusão do Crato do Campeonato Cearense de 2022 e, caso a exclusão não seja atendida, que todos os jogos da equipe no certame sejam considerados W.O., com vitória protocolar para os adversários por 3 a 0.





A FCF ainda não foi notificada e, por isso, o jogo deste domingo entre Caucaia e Iguatu, pela ida da semifinal da chave, está sendo realizado. Apesar de a data está de 7 de março, o documento já é válido para o dia de hoje, 6 de março. O pedido de investigação sobre a suposta manipulação de resultados do Crato no Campeonato Cearense foi solicitada pelo Maracanã e Icasa.





O jogo entre Caucaia e Icasa foi dado o pontapé inicial e, de acordo com o jornalista Mário Kempes, em contato com o presidente do TJDF-CE, o jogo não está valendo de nada. “Comuniquei ao delegado Manoel Aguiar que a partida (Caucaia x Iguatu) deveria ser suspensa. A data de dia 7 foi um erro. A decisão já está em nosso sistema e já está valendo. Esse jogo não vai valer nada”, disse Frederico Bandeira ao jornalista Mário Kempes.





Com isso, o TJDF-CE recomendou a FCF a suspensão temporária do Campeonato Cearense até o dia 11 de março, quando será julgado o caso do Crato. Dessa forma, os jogos de ida das semifinais entre Caucaia e Iguatu, deste domingo (6), e Ferroviário e Fortaleza, que seria realizado na terça (8), estão adiados e com datas e horários a definir.





Com informações do portal UOL