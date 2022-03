Liberação de máscara no Ceará deve ocorrer quando 80% da população receber a 3ª dose

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que a liberação da máscara em ambientes fechados deverá ocorrer quando o estado atingir a meta de vacinação com a terceira dose e a de reforço. O uso da máscara em ambientes abertos é facultativo desde o início do mês.





Segundo o gestor, o Ceará está com índice abaixo dos 60% de população vacinada com a terceira dose; o objetivo é atingir entre 70% e 80% desta população antes de retirar a obrigatoriedade da máscara. O governador divulgou a informação em entrevista à TV Verdes Mares nesta quarta-feira (30).





"Liberamos a máscara em ambientes abertos, e a expectativa é liberarmos a máscara em ambientes fechados a partir do momento em que a gente possa atingir um patamar de vacinação da terceira dose, que a gente chama dose de reforço. Hoje estamos ainda abaixo de 60% dessa terceira dose, então queremos chegar pelo menos a 70%, 80% dessa população", afirmou.





Camilo Santana lembrou que na próxima sexta-feira (1º) haverá nova reunião do comitê e dependendo dos números da pandemia haja novidades sobre novas liberações.





"Por isso o apelo que eu faço pra população que ainda não se vacinou com essa terceira dose ou a dose de reforço tome essa dose, é importante pra aumentar a imunização da população, mas vamos avaliar. Sexta-feira teremos reunião do comitê novamente, vamos avaliar os números, o número da vacinação, números da pandemia pra que a gente possa tomar essa decisão com muita segurança pra população cearense."





Com informações do portal G1/CE