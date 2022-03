Mãe Rainha Urbanismo anuncia pré-lançamento em Sobral

A Mãe Rainha Urbanismo anuncia mais uma novidade na região Norte do estado, no município de Sobral. A empresa trabalha no pré-lançamento do empreendimento Moradas do Planalto III, localizado em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, o bairro Renato Parente. O novo loteamento está às margens da Avenida Perimetral, com fácil acesso a hospitais, supermercados, postos de combustíveis, centro de convenções e muito mais.





O Moradas do Planalto III tem lotes a partir de 175 m², com infraestrutura planejada para oferecer qualidade de vida, conforto e bem-estar para toda a família. Uma das principais características do loteamento é ser o primeiro loteamento aberto de Sobral com pavimentação 100% no intertravado, que reduz a temperatura, melhora a infiltração de águas pluviais e facilita a manutenção, dentre outros benefícios.





Além disso, o espaço oferta praça com mais de 11.900 m² com sinalização de piso táctil, rede elétrica com iluminação em LED, avenida paisagística, duas quadras de beach tennis, playground, área fitness, pet place e demais itens voltados para a convivência e entretenimento dos moradores.





A Mãe Rainha dispõe de corretores para apresentar as primeiras informações sobre o pré-lançamento, além de oferecer o número (85) 99199.8638.









Sobre a Mãe Rainha Urbanismo





Com mais de 21 anos no mercado, a Mãe Rainha Urbanismo está presente em dois estados e nove cidades do Nordeste: Acaraú (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Horizonte (CE), Maracanaú (CE), Pacatuba (CE), Parnaíba (PI), Sobral (CE) e Teresina (PI). Ao todo, a empresa tem cerca de 21 mil lotes concluídos e nove milhões de m² de áreas executadas. Saiba mais no site maerainhaurbanismo.com.br e nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube ( @maerainhaurbanismo ).