Loja de instrumentos musicais é furtada na noite dessa terça-feira no Centro de Sobral

O furto ocorreu, por volta das 18h, quando a loja de instrumentos musicais, localizada na avenida Dom José, no Centro de Sobral, foi invadida, tendo vários objetos levados, por um indivíduo que usou a própria camisa para cobrir a cabeça e o rosto, como mostram as câmeras de segurança. De acordo com o proprietário, que preferiu não se identificar, o criminoso que entrou pelo telhado já deve conhecer a loja, pela facilidade com que adentrou o local. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o homem levando um contrabaixo da marca Tagima, que pode chegar ao valor de R$ 1.184,00.





O dono do estabelecimento disse à reportagem do Portal Paraíso que toda noite vai à loja e, nessa terça-feira, quando entrou no prédio, logo percebeu que tinha sido furtado. “Além do contrabaixo, teve mais um monte de coisas que prefiro não divulgar. Ele já é conhecido por roubar lojas. Dizem alguns policiais, que são esses moradores de rua”, disse o dono da loja.





Como o indivíduo tirou a própria camisa para cobrir o rosto, nas imagens, é possível ver tatuagens do lado esquerdo da barriga, no braço esquerdo e nas costas do criminoso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso