TRAGÉDIA: Jovem morre com filha no colo ao pisar em fio caído no chão

Uma mulher de 27 anos de idade morreu eletrocutada após pisar em um fio de alta tensão em Nova Viçosa, na Bahia. O acidente ocorreu no domingo (27).





A vítima foi identificada como Camila Pinheiro da Costa. Ela era natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, e estava no Nordeste aproveitado o feriado de carnaval. No momento em que pisou no fio caído no chão, Camila estava com a filha de quatro anos no colo.





A criança também sofreu uma descarga elétrica, mas sobreviveu. As autoridades estão investigando o caso, que foi classificado como morte acidental.





– A empresa informa ainda que está em contato com a família da vítima para prestar o auxílio necessário. As causas estão sendo analisadas – informou a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. (Pleno News)