MARTINÓPOLE-CE: ADOLESCENTE DE 14 ANOS É ESFAQUEADO E MORTO EM FRENTE A ESCOLA. POLÍCIA CAÇA ACUSADO

Um adolescente de apenas 14 anos foi esfaqueado e morto em frente a uma escola no município de Martinópole durante a noite de ontem, sexta-feira 04.





As informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM dão conta que era por volta das 20h30, quando os militares patrulhavam pela cidade e foram informados que um adolescente havia dado entrada no hospital de Martinópole, lesionado a faca vindo a óbito em consequência dos ferimentos. Rapidamente os pm’s foram ao dito hospital e confirmaram a denúncia, a vítima foi identificada como Carlos André Leandro da Silva, 14 anos.





Ainda conforme o apurado, o adolescente no momento do crime, estava na escola Padre José Roberto, na Rua João Batista, no Centro. Na escola os policiais colheram algumas informações de populares e ficaram sabendo que o adolescente estava na sala de aula quando saiu do colégio para fumar, ocasião que teria sido abordado por um desafeto conhecido como Robson, residente em Sobral. Os dois teriam iniciado uma discussão, foi quando o acusado desferiu vários golpes de faca no adolescente, atingindo o tórax e o pescoço, fugindo logo em seguida do local. Uma equipe da Pefoce esteve no local e levou o corpo do adolescente ao IML de Sobral.





Equipes do P.O.G. de Martinópole, Camocim e Raio de Granja realizam diligências na tentativa de prender o acusado. Qualquer informação que leve ao paradeiro do acusado, ligar para o 190. Sigilo garantido.





Camocim Polícia 24h