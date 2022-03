Momentos de tensão: Gusttavo Lima fala sobre pane em jatinho, VEJA VÍDEO

Após comprar um jatinho avaliado em R$ 250 milhões, o cantor Gusttavo Lima resolveu abrir o jogo e contou sobre um acidente de avião que sofreu com Andressa Suita





O cantor sertanejo Gusttavo Lima está vivendo a melhor fase da sua carreira: ostentando o maior cachê da música brasileira, fazendo sucesso com seus singles e faturando milhões com negócios fora da música, o marido de Andressa Suita acabou de voltar de uma turnê pela Europa e aproveitou para dar um relato desesperador sobre um acidente de avião que sofreu ao lado da esposa.





Gusttavo Lima, que acabou de comprar um jatinho de R$ 250 milhões, foi acompanhado pelo jornalista Leo Dias até a Europa, onde abriu o jogo sobre várias coisas da sua vida pessoal, e chocou os fãs com a revelação de um momento desesperador que viveu enquanto viajava da cidade de Petrolina até Goiânia no seu antigo avião.





Segundo o relato, ele estava acompanhada de Andressa e tiveram que fazer um pouso de emergência no meio do mato após uma pane na aeronave: “Foi tenso. Acho que teve uma pane na asa e todo esse sistema de ar que joga para dentro do avião e sai e quebrou alguma coisa, caíram as máscaras”, começou o relato.





“Nós tivemos que descer, não se via um palmo à sua frente, porque toda essa peça, aquele óleo, tudo virou fumaça e jogou para dentro do avião. A gente teve que descer para poder tirar toda a fumaça de dentro do avião. Estávamos eu e Andressa, e foi muito tenso.





“A gente tentou contato com as cidades próximas e não tinha, isso 3 horas da manhã. A gente estava no meio do caminho, não dava nem para chegar e nem para voltar de onde estávamos. Foi a situação mais desesperadora que eu vivi. A hora que eu cheguei, todo mundo estava fazendo corrente de oração. Eu não exponho muito o que eu passo, mas foi assustador, e toda vez que eu entrava eu sentia aquele cheiro de fumaça”, desabafou o cantor sertanejo.





Gusttavo Lima não expôs mais detalhes sobre o acidente de avião que sofreu, mas assumiu ter ficado muito traumatizado com o acontecimento. Assista a entrevista completa:





(Metrópoles)