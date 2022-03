Gabriel Monteiro desabafa: “Se eu morrer, não fui omisso”

O vereador Gabriel Monteiro (PSD-RJ) comentou, na noite de quinta-feira (10), a decisão do juiz Rafael de Almeida Rezende, da 29ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, de determinar a soltura de Jailson dos Santos Salazar, dono da JS Salazar. O empresário foi preso após uma denúncia de tentativa de suborno feita por Gabriel na quarta-feira (9).





Ao falar da decisão judicial, Gabriel demonstrou que teme pela sua segurança e destacou que seus familiares têm pedido que ele deixe o Rio de Janeiro.





– Minha família chora pedindo pra eu sair do Rio. Só Deus sabe o que eu sinto. Isso tudo [oferta de suborno] gravado. O cara falou que a política dele é da “baixada” (assassinato e corrupção) e mesmo assim agora está solto junto com os oficiais da PM. Que Deus seja meu protetor, não vou fugir. Se eu morrer, pelo menos não fui omisso – escreveu.









ENTENDA O CASO





O vereador Gabriel Monteiro (PSD-RJ) conseguiu flagrar em vídeo uma suposta tentativa de suborno por parte de uma empresa de reboques contratada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A denúncia do vereador resultou na rescisão do contrato da prefeitura com a empresa JS Salazar e na prisão de Jailson dos Santos Salazar, dono da empresa.





Segundo Gabriel, Jailson foi até sua casa, na noite desta terça-feira (8), acompanhado de dois policiais militares de folga, Renan Bastos de Brito e Djalma dos Santos Araújo. Eles tentaram oferecer uma quantia em troca do fim das vistorias que o vereador vinha fazendo em pátios e depósitos de carros apreendidos.





Gabriel, que estava acompanhado de sua equipe de segurança, registrou o encontro. De acordo com o vereador, Jailson teria oferecido uma mensalidade de R$ 200 mil para que o parlamentar fizesse vista grossa para as irregularidades. Em uma das fiscalizações, Gabriel encontrou carros apreendidos com peças faltando.





– A primeira negociação foi no pátio. Depois aqui em casa eles vieram com a proposta pronta. Eu achei que fossem me oferecer R$ 20 ou R$ 30 mil para eu não publicar o vídeo que eu tinha feito no pátio da prefeitura. Mas aí ele falou que seria uma mensalidade de R$ 200 mil por mês para eu ser parceiro deles – contou Gabriel ao G1.





Ainda de acordo com o vereador, ele levou o caso à polícia assim que foi confrontado com a proposta. Tanto Gabriel quanto os envolvidos foram para a Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca (16º DP).





– Qualquer pessoa pode discordar do meu trabalho, mas eu sou honesto e não posso violar meus princípios. Não aceitei e dei voz de prisão para todo mundo – completou o vereador.





Após deixar a delegacia, Gabriel afirmou que ainda haverá desdobramentos sobre o esquema de corrupção.





– Tô a madrugada toda trabalhando aqui na delegacia. O 01 tá preso. Acabo de prender o sócio da empresa que administra os pátios. Ele tentou me corromper com R$ 200 mil. Ele está aqui na delegacia preso. Oficiais da Polícia Militar estão envolvidos e com certeza muita coisa e muita gente grande vai se complicar. Eu falei que não teria medo e que combateria – afirmou.