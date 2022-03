Hoje é o último dia para inscrição no Fies

Para se inscrever no Fies, os candidatos precisam fazer o cadastro no Portal Único . O acesso é feito por meio de login no portal Gov.br. Quem não tem conta no portal pode cadastrar uma, a partir daí, o acesso é imediato. No momento da inscrição, o concorrente pode escolher até três opções de cursos de graduação dentre aqueles disponíveis no grupo de preferência.