Mulher cai da moto ao desviar de cão e ele permanece ao lado dela até a chegada do resgate

A motociclista Leidiane Oliveira foi surpreendida na última quinta-feira, 17, por um cachorro quando transitava pela avenida Ayrton Sena, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e teve que desviar do animal para não o atropelar. Por conta do movimento que fez com a moto, ela caiu e se machucou, precisando de atendimento médico.





O que surpreendeu a todos foi o responsável pelo acidente, o cachorro, “ajudar” a prestar os primeiros socorros.





“Ainda no chão, a mulher foi surpreendida ao perceber que o animal, parecendo arrependido, deitou-se ao seu lado, cuidando desta durante todo o procedimento de socorro realizado por nossas equipes”, diz nota dos Bombeiros.





A motociclista foi atendida por bombeiros que chegaram ao local em três viaturas. Ela se queixou de dor no tórax e foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, “onde permaneceu sob cuidados médicos”, segundo a corporação.