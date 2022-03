Suspensão do Telegram não tem amparo na Constituição, diz Bolsonaro

Neste sábado (19), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o bloqueio do Telegram no Brasil, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com chefe do executivo, a decisão contraria tanto a Constituição quanto o Marco Civil da Internet.





“Não encontra nenhum amparo no Marco Civil da Internet e (em) nenhum dispositvo da Constituição “, disse Bolsonaro, na saída de uma lotérica em Brasília.





Mandatário ficou cerca de uma hora na barbearia e, em seguida, fez uma aposta na casa lotérica. Ele cumprimentou apoiadores e segurou crianças no colo.





Na sexta-feira, o Bolsonaro já havia dito que a suspensão é “inadmissível” e pode “causar óbitos”. Também na sexta, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao STF que a decisão de Moraes seja revista.