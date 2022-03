Mulher é presa por “espremer” os testículos de seu namorado até sangrassem após discussão

Katie Lee Pitchford é uma mulher da Flórida de 21 anos que é acusada de atacar violentamente o namorado em sua casa em Indian Harbour Beach, no EUA, segundo a polícia.





Ela disse à polícia que eles começaram a lutar porque ela queria ir a um encontro com uma velha amiga e seu namorado viu suas mensagens de texto e ficou com raiva e inveja.





Pitchford disse à polícia que o argumento era apenas verbal, não físico, mas seu namorado disse aos policiais que Pitchford ficou “furioso” e o espancou e engasgou e depois “apertou” seus genitais até sangrar, segundo documentos judiciais.





Oficiais disseram no relatório da prisão que eles testemunharam hematomas e sangue no namorado. Ele disse à polícia que não bateu em Pitchford de volta e só tentou bloquear os golpes dela. O namorado disse que ele lutou livre de Pitchford e ligou para o 911. O incidente aconteceu por volta das 3h45 do dia 4 de junho.





Pitchford não pôde ser contatada para comentar e não está claro se ela contratou um advogado que poderia comentar em seu nome. Seu namorado não foi identificado nos documentos do tribunal e também não pôde ser encontrado para comentar o assunto.





Via MCeará