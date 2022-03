Oito apostas do Ceará acertam cinco números da Mega-Sena e ganham prêmios de até R$ 70 mil

Oitos apostadores do Ceará acertaram cinco números da Mega-Sena que estava acumulada em cerca de R$ 190 milhões em sorteio realizado no último sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os cearenses que quase ficaram milionários fizeram suas apostas em Fortaleza, Independência, Russas e Sobral, e ganharam prêmios que variaram de R$ 35 mil a R$ 70 mil.





O concurso 2464 da Mega-Sena teve dois ganhadores. Um de Mongaguá (SP) e outro de Uberlândia (MG). Cada um ficou com a quantia de R$ 94.690.936,18.





Outros 496 apostadores acertaram a quina e ficaram com R$ 35.454,28, cada. A quadra pagou R$ 789,94 para cada uma das 31.802 apostas ganhadoras. Os números sorteados foram 02 - 07 - 24 - 43 - 52 - 56.





De acordo com a Caixa Econômica Federal, das oitos apostas premiadas com a quina no Ceará, seis foram de jogos simples, nos quais o apostador escolhe seis dezenas a um valor de R$ 4,50. O prêmio pago para cada um destes apostadores foi de R$ 35.454,28.





Duas pessoas fizeram apostas marcando sete dezenas, a um custo de R$ 31,50 e, por isso, levaram um valor maior de premiação. Cada um ficou com R$70.908,56.





Fonte: G1/CE