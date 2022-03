SOBRAL-CE: Pais e alunos da Escola Lysia Pimentel denunciam casos de supostos assédios praticados por professores

Alunos e pais realizaram na tarde desta segunda-feira (21) uma manifestação no portão de entrada da Escola Lysia Pimentel, na cidade de Sobral, durante a manifestação, alunos cantaram palavras de ordem “Diretora cadê você, estou aqui só pra te ver” e empunhavam cartazes, entre os dizeres estão: “Me corpo não é obra de arte para ser elogiado por qualquer um”, “Queremos aulas e não assédio”, “Mexeu com uma mexeu com todas”. As informações são do portal Sobral Online.





Segundo informações, alunas denunciaram suposto assédio por parte de professores da escola, “um professor chegou a ligar às 2h da madrugada para assediar uma estudante, ao denunciar o caso à diretora, ela disse que era excesso de atenção”, disse uma das estudantes.





Já uma das mães de alunos da unidade escolar, disse que o caso já foi denunciado na direção da escola e nenhuma providência foi tomada. Estudantes já tiveram que sair da escola por não suportar o constrangimento, “a diretora disse que isso é instinto masculino”, revelou uma mãe. Ainda segundo ela, dois professores, supostamente assediaram alunas “isso é um absurdo, escola é lugar de segurança, a diretora acha que o assediador é o melhor professor da escola e ela acha que isso é normal”, desabafou.





Pelo menos duas viaturas da PM compareceram em frente á escola para garantir a segurança no local. A direção da escola ainda não se manifestou.