Moses Rodrigues diz estar preparado para ser prefeito de Sobral

O deputado federal respondeu perguntas dos ouvintes e reforçou a importância de representar e trabalhar por melhorias para Sobral.

Na última sexta-feira (18), o deputado federal Moses Rodrigues (MDB), participou do programa Tribuna e Plenário, apresentado pelo radialista Oliveira Domingos. Na ocasião os ouvintes puderam realizar perguntas dos mais diversos temas, pois o deputado declarou que não precisava censurar os questionamentos do público.





O deputado, de 43 anos e reeleito com 128.526 votos em 2018, sendo 21.169 votos de Sobral, comentou sobre o desejo de tentar candidatura para o cargo de prefeito do município.





“Eu me preparei para que no futuro eu possa ser um gestor do município de Sobral e possa apresentar meu trabalho e, sobretudo, vencer os grandes desafios que essas últimas gestões não conseguiram resolver. A geração de emprego, os problemas na saúde e segurança, são os meus maiores focos”, afirmou ele.





Questionado sobre uma possível mudança do partido MDB para a União Brasil, o entrevistado foi firme ao declarar que ainda está analisando as possibilidades e não tem resposta para a pergunta, mas que até o dia 2 de abril será anunciado e, salienta que tem o dever de esclarecer seus passos para seus conterrâneos sobralenses.





O apresentador, Oliveira Domingos, seguiu em debate sobre a atuação de Moses no meio político e usufruiu do momento para perguntar sobre o apoio a candidatura de Capitão Wagner. Com afinco, ele respondeu “No meu entendimento hoje é a pessoa mais qualificada e preparada para assumir o governo do Estado do Ceará”.





O deputado participou de mais de uma hora do programa e pontuou muitas reflexões do cenário político sobralense, cearense e brasileiro. No momento também deixou algumas reflexões e contou sobre suas experiências e metas ainda que cumpriu em sua liderança.





Por Ana Karine / Sistema Paraíso