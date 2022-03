POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens investigados por crimes de roubo a veículo nas cidades de Sobral e Groaíras. A ofensiva ocorreu na manhã desta sexta-feira (11).





O primeiro a ser preso foi identificado como Jonh Aleff Linhares Silva (26), com passagens por homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Contra ele, dois mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo de veículo foram cumpridos.





A prisão do suspeito é fruto de investigações de crimes de roubos a veículos ocorridos na cidade de Groaíras. Durante a ofensiva, foi cumprido ainda um terceiro mandado de prisão preventiva por regressão de regime prisional. Além de Jonh Aleff, outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos em desfavor de Antônio André de Sousa Muniz (21).





Conforme investigação da Delegacia Regional de Sobral, Antonio André, que já responde também por cinco crimes de roubo a pessoa e por crimes de homicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo e roubo a residência, é suspeito de envolvimento em roubos de veículos na região. O mandado contra ele foi cumprido em uma unidade prisional.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.