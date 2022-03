Homem se nega a mostrar mensagens em celular e é baleado pela esposa em SP

Após se negar a mostrar mensagens de celular para a esposa, um homem foi atingido por um tiro pela própria companheira, em Pacaembu, interior de São Paulo. A mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O caso aconteceu nessa quarta-feira (9), por volta das 20h20.





De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local do crime, a equipe encontrou o pai do agente penitenciário, um idoso de 71 anos. O homem teria informado que mora perto do local e que notou a movimentação de pessoas perto da casa do filho. O idoso entrou na residência e viu o filho, com sangramento, sendo socorrido pela ambulância municipal.





Conforme a PM, ele entrou na casa pela porta da cozinha e viu a nora sentada no chão, “em meio a sangue”, e com o revólver do seu filho caído ao lado dela. O idoso contou ter pegado a arma para “evitar mais problemas”.





(Metrópoles)