UTILIDADE PÚBLICA: veja como economizar combustível na hora de dirigir

Segundo especialistas ouvidos pelo R7, pode-se economizar combustível na hora de dirigir tanto mantendo alguns itens em dia, como também na prática na hora de conduzir o veículo. Prestar atenção na qualidade da gasolina ao abastecer também ajuda no rendimento do motor. Veja a seguir 12 dicas de economia no trânsito:









1. Analise a frequência do uso do carro e o trajeto





Como ponto de partida é possível dizer que o etanol é mais recomendado para aqueles que utilizam o veículo em menor frequência, já que a gasolina, ao ficar parada no tanque por muito tempo, pode acabar evaporando. Por outro lado, aqueles que fazem trajetos mais curtos podem ter melhor resultado com a gasolina, já que o etanol pode não aquecer o suficiente para uma combustão correta.









2. Faça cálculos





Agora para se ter a resposta exata, multiplique o preço da gasolina por 0,73. Se o resultado for maior que o preço do etanol, o combustível de origem vegetal é o ideal. Caso seja menor, opte pela gasolina. Outra forma de chegar à resposta correta é calcular quantos quilômetros por litro o veículo faz com cada combustível, em carros mais modernos, o próprio instrumento aponta quantos km/litro o veículo está fazendo.









3. Monitore gastos com combustível





Outra coisa importante é monitorar seus gastos com combustível, seja gasolina ou álcool. Muitos aplicativos mostram os valores gastos na hora do abastecimento. Se você tem um smartphone, baixe um deles ou procure um bloco de notas para anotar todos os preços. Vale lembrar que algumas redes de postos oferecem também descontos, caso o condutor use o celular.









4. Faça manutenção periódica





É importante fazer as manutenções periódicas. Alguns itens em especial podem ter reflexo no consumo, caso do alinhamento das rodas. Ele evita atrito desnecessário dos pneus que estejam em desacordo com o movimento do carro. O alinhamento deve ser feito pelo menos a cada 10 mil km ou até antes para quem passa com frequência em ruas esburacadas.





Filtro de ar sujo reduz a admissão de ar no motor e faz gastar mais. Certifique-se de que cabos e velas de ignição estejam em pleno funcionamento.









5. Calibre os pneus a cada 15 dias





É importante calibrar o veículo a cada 15 dias, pois o pneu vazio aumenta a força que o motor precisa fazer para mover o veículo. É preciso observar a recomendação da pressão indicada pela montadora no manual.









6. Evite peso desnecessário





Tirar do veículo livros, malas e sacolas. Elas geram peso desnecessário, o que acaba aumentando o consumo de combustível. Retire do veículo tudo que puder. Mantenha bagageiro vazio, caso não haja necessidade.









7. Atenção ao tanque





Um tanque cheio pode representar em média 50 quilos a mais em um veículo médio. Deve-se evitar andar com o tanque cheio de forma desnecessária, mas também é preciso ter atenção ao fato de que deixar o veículo na reserva e o tanque cheio de ar aumenta a evaporação do combustível, levando a perdas.









8. Aceleração e velocidade





Evite arrancadas. Procure manter uma velocidade constante, não fazendo acelerações e freadas desnecessárias. Utilize a inércia do carro quando possível. Ao ver que há um semáforo fechado a distância, por exemplo, evite acelerar para frear em cima da hora.









9. Ponto-morto





Não utilize o ponto-morto com o carro em movimento. É preferível reduzir, já que, ao sair do ponto morto para uma marcha, a aceleração gerada no motor favorece um consumo maior de combustível.





Também, em descidas, não deixe o carro no ponto-morto. Isso, além de causar desgaste dos freios, tampouco favorece a economia de combustível. É preferível usar o freio motor, com uma marcha mais baixa, que evite grandes acelerações por parte do motorista.









10. Marcha e giro do motor





O veículo consome menos energia quando utiliza marchas mais altas e mantém o giro do motor baixo, entre 1.500 a 2.500 rotações por minuto.









11. Ar-condicionado





Deixar os vidros fechados favorece a aerodinâmica, já que, com os vidros abertos, a entrada de ar “freia” o veículo. O ideal é usar o ar-condicionado em uma potência baixa, no máximo no segundo nível. Em veículos que permitem ao motorista determinar a temperatura, deve-se operar, quando possível, com um nível de resfriamento que exigirá pouco do motor, em torno de 20° a 22°C.









12. Carro parado com motor ligado





Não deixe o motor ligado quando parar o carro para esperar um passageiro, por exemplo. A quantidade de combustível gasta para a ignição (ligar o motor do carro) é relativamente pequena.





