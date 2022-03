Polícia localiza crianças suspeitas de serem vendidas pela própria mãe em Varjota

Um trabalho da Polícia Civil resultou, na tarde dessa quarta-feira (23), na localização de duas crianças que haviam sido retiradas da guarda de sua avó. As vítimas, que moram no município de Varjota, foram encontradas na cidade de Sobral.





Na manhã da terça-feira (22), uma mulher que detém a guarda de suas duas netas registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Varjota, informando a ausência das crianças, uma de um ano e outra de cinco anos de idade. A suspeita inicial era de que a mãe havia vendido as filhas para uma suposta compradora em Sobral. De imediato, a PC-CE deu início às investigações e localizou as crianças.





A pessoa que ficou com as vítimas foi ouvida pela Delegacia de Sobral, e conforme apurado pelos policiais civis, não foi constatado o crime de tráfico de crianças. De acordo com as apurações, as vítimas estavam com essa mulher que se colocou à disposição para cuidar delas. As crianças foram entregues novamente a sua avó e retornaram para o município de Varjota. As investigações sobre o caso continuam.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)