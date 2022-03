PM DESARTICULA LABORATÓRIO DE DROGAS E APREENDE ARMA DE FOGO, DINHEIRO E MUNIÇÕES EM TIANGUÁ

A Polícia Militar desarticulou na tarde desta quarta-feira (9) em Tianguá, um laboratório de drogas e apreendeu uma arma de fogo, munições e outros objetos utilizados na atividade ilícita.





A ofensiva foi desencadeada após investigações sobre uma residência que seria utilizada para a produção e o armazenamento de entorpecentes no bairro Tianguazinho. As equipes da Força Tática, sob o Comando do Tenente-Coronel Santiago, fizeram um cerco no local que resultou na localização do imóvel que estava desabitado.





No local foi encontrado um revólver calibre 38, munições, pasta base de cocaína, crack, maconha além da quantia de R$ 14,230 em espécie. Também foram encontradas várias substâncias químicas utilizadas para fabricação dos entorpecentes.





Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá. As diligências seguem no sentido de capturar os responsáveis pelo material apreendido.





(Ibiapaba 24h)